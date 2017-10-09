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Ekonomi

Sanayi üretimi aylık 0.1 azaldı, yıllık 5.2 arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Türkiye genelinde Ağustos ayında sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 0

09 Ekim 2017 14:14

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Türkiye genelinde Ağustos ayında sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 0.1 azalırken ve yıllık bazda yüzde 5.2 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ağustos ayında aylık bazda;
- madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1.5,
- elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.1 azalırken.
- imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.2 arttı ,
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, yıllık bazda;
- madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4.7 azalırken
- imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.6,
- elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.3 arttı. (Grafik)

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