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Ekonomi

Sanayi üretimi arttı

TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim istatistiklerini açıkladı

17 Eylül 2018 13:04

TÜİK, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3 arttı.

Aylık bazda artış yüzde 3.5

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,2 arttı.

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