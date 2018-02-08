Sanayi üretimi 2017 yılında yüzde 8.7 arttı

İstanbul, 8 Şubat (DHA) - Türkiye genelinde sanayi üretimi 2017 yılında, madencilik ve taşocakçılığı ile imalat sanayinin desteğiyle yüzde 8.7 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017 yılında madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi, önceki yılın sonuna göre yüzde 14, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 8.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 5.7 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi geçen Aralık\'ta aylık bazda yüzde 0.9 arttı. Bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi bir önceki aya göre yüzde 2.6 ve imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 1.1 azaldı.

Buna karşılık, sanayi üretimi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde 2016 yılının aynı çeyreğine göre 7.8 ve bir önceki çeyreğe göre de yüzde 1.7 arttı. (Grafik)