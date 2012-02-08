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Ekonomi

Sanayi üretimi 2011'de yüzde 8,9 arttı ANKARA (A.A)

08 Şubat 2012 12:19

-Sanayi üretimi 2011'de yüzde 8,9 arttı ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Sanayi üretim endeksi, 2011 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Sanayi üretiminde 2011 yılında yıllık ortalama artış ise yüzde 8,9 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı Aralık ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Aralık ayında 2010 yılının Aralık ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 6,7, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 10,3 artış kaydedildi. Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2011 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

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