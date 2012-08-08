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Ekonomi

Sanayi üretim endeksi arttı yüzde 2,7 arttı

Sanayi üretim endeksi Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.

08 Ağustos 2012 14:15

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Haziran ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar-iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 9,2 artış kaydedildi.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks Haziranda 2011'in aynı ayına göre yüzde 2,7 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

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