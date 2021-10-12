Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık yüzde 5.4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 5,4 artarken, yıllık bazda ise 13,8 arttı.

Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.