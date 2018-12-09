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Sanayi sitesindeki yedek parça dükkanı yangında küle döndü

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki sanayi sitesinde, otomobil yedek parçası satılan iş yerinde yangın çıktı

09 Aralık 2018 21:58

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesindeki sanayi sitesinde, otomobil yedek parçası satılan iş yerinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. 
Tarsus\'a bağlı 82 Evler Mahallesi\'nde bulunan sanayi sitesindeki otomobil yedek parçası satılan iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin sardığı iş yerinin üst katında oturan Ergün Altunkanat, dumanları görünce itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, iş yeri, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

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