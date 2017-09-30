Sanayi sitesi esnafından kavşak eylemi

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Kuzey Çevre Yolu üzerindeki Aziziye Oto Sanayi Sitesi kavşağının, Karayolları tarafından, \'trafik açısından uygunsuz\' olduğu gerekçesiyle kapatılmasına tepki gösteren esnaf, \'Yolumuzu istiyoruz\' diyerek, yaklaşık 15 dakika çevre yolunu trafiğe kapattı. gelen Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan, Belediye ve Karayolları yetkilileri ile kapatılan yolun yeniden açılması için görüşeçeği sözünü verince, eylem sona erdirildi.

Özellikle Kars, Iğdır ve Ağrı tarafından gelenlerin Aziziye Oto Sanayi Sitesi\'ne girebilmesi için yalaşık 700 metre uzaklıktaki kavşaktan dönmek zorunda kaldığını söyleyen esnaf, uygulamaya tepki gösterdi. Sanayi sitesi önünden geçen çevre yoluna çıkan esnaf oturma eylemi yaparak her iki yoluda trafiğe kapattı. Kapanan yol nedeniyle uzun bir araç konvoyu oluştu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, eyleme katılanları ikna etmeye çalıştı. \'Yolumuzu istiyoruz\' diyen esnaf uygulamanın biran evvel kaldırılmasını istedi. Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan ile görüşen esnaf kavşaklarının açılması yönündeki taleplerini iletti. Kaplan bu konuyu Belediye Başkanı ve Karayolları yetkilileri ile görüşeceği sözünü verdi. Bunun üzerine sanayi esnafı eylemini sonlandırdı.

Sanayi sitesine giriş kavşağının kapatılmasının kendilerine zarardan başka bir şey vermeyeceğini söyleyen Şeref Yıldırım, \"Kars\'tan ya da Erzurum kent merkezi istikametinden gelen araçlar sanayi sitesine girebilmesi için yaklaşık 700 metre gidip oradaki kavşaktan geri dönmek zorunda kalıyor. O kavşakla bizim sitenin önündeki kavşağın ne farkı var. Kapatılan bu yoldan dolayı çok mağdur olduk. Aziziye Otoban Sanayi Sitesinde 100\'ün üzerinde iş yeri var. Bizim kavşağımızın açılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Yollarının açılacağı güne kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten esnaf Necati Taşçıoğlu ise, \"Otabana giriş yapmak isteyen bir adam akla karayı seçiyor. Yolun yabancısı ise bulması çok zor. Buraya 2 senedir yan yol yapılmış, yola giriş yok. İlerideki köprüden bile giriş yok. Bizim yan yola girişimiz yapılsın bu kavşak daha sonra kapansın ya da buraya döner kavşak yapılsın. Yolumuzu açmadan yolumu kapattırmayız. Gerekirse buraya ışık koyup trafiği güvenli hale getirsinler\" dedi.

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