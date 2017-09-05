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Sanayi sitesi başkanından belediye başkanına ilginç protesto

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çiftlikköy İlçesi Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tekin, 3 yıldır sanayi sitelerine ek ve ilaveler yapmak istediklerini, ancak belediyenin bu konuda duyarsız kaldığını söyledi

05 Eylül 2017 22:21

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çiftlikköy İlçesi Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tekin, 3 yıldır sanayi sitelerine ek ve ilaveler yapmak istediklerini, ancak belediyenin bu konuda duyarsız kaldığını söyledi. Tetik, adaletsizlikle suçladığı Çiftlikköy Belediye Başkanı  Ali Murat Silpagar\'ı, sanayi sitesinin girişine astığı bozuk terazi ile protesto etti.
Çiftlikköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tekin, sitelerine ek ve ilave yapmaklarına izin vermediklerini öne sürdüğü Belediye Başkanı Ak Partili Ali Murat Silpagar\'ın kendilerini mağdur ettiklerini söyledi. İlçede  bulunan 200 esnafın sanayi sitelerinden yer istediğini belirten Ramazan Tekin, bu ihtiyacı, arazi sıkıntısı nedeniyle karşılayamadıklarını belirtti. Sanayi sitesine ilaveler yapılabilmesi için Milli Emlak’a ait 16 bin 600 metrekarelik araziye talip olduklarını ifade eden Tekin, \"Sitemize katmayı düşündüğümüz ek arizi Milli Emlak\'a ait. Biz, Milli Emlak\'a müracaat ettik. Onlarda yasa gereği araziyi ancak belediyeye satabileceğini söyledi. Çiftlikköy Belediyesi\'ne de teklif sundu. Üç ay içersinde yanıt vermesini istedi. Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar maalesef bu davete yanıt vermedi. Dolaysıyla biz ve esnaf mağdur olduk. Yaptığımız başvurulara belediye başkanı olumlu yanaşmadı. Bizde tepkimizi, site girişinde bulunan ve üzerinde \'Çiftlikköy Sanayi Sitesi\' yazan giriş sütünlarına \'adaletsizliği\' temsilen dengesi bozuk terazi koyduk. Umarım bu tepkimiz sonuç verir\" dedi.
Çiftlikköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tekin, taleplerini gündeme getirmek için gerekirse tepkilerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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