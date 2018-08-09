Sanayi odalarından hükümete: Beklentimiz yeni strateji

Sanayi odası başkanları döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle döviz borçlularına bankalarıyla diyalog öneriyor. Dünya gazetesinden Osman Arolat'ın aktardığına göre sanayi odası başkanlarının beklentilerinin yönetimin atacağı adımlar ve uygulayacağı yeni stratejiler.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan rahip Andrew Brunson krizinin ardından TL dolar karşısında sürekli değer kaybediyor. Dövizdeki dalgalanma sanayi odalarının da gündeminde.

Arolat'ın "Oda başkanları döviz borçlularına bankalarıyla diyalog öneriyor" başlığıyla (9 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Kurdaki hızlı yükselişin ardından döviz borçlularına bankacıların tavsiyelerini dünkü yazımda aktarmıştım. Bugün de sanayi odaları başkanlarının önerilerini ele aldım. Oda başkanları bireylere önerilerinin yanı sıra yönetimden beklentilerini de dile getirdiler.

Bugünlerde hızla artan dolar nedeniyle döviz borcu olan firmalar nasıl davranmaları gerektiğini araştırıyorlar. Dünkü yazımda üç bankacı dostumun tavsiyelerini aktarmıştım. Bugün de sanayi odaları başkanlarının döviz borcu olan üyelerine tavsiyelerini aktaracağım. İki önemli konu üzerinde duruyorlar. Bunlardan biri paniğe kapılmamaları, ikincisi ise sorunun çözümünde kendilerine destek olanın bankalar ve onlarla diyalog ile çözüm aramaları. Ama bunun yanında ağırlıklı olarak yönetimden beklediklerini de dile getiriyorlar.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Kececi:

“Ben, döviz borcu olan iyi niyetli sanayici kardeşlerime panik içersinde kendi başlarına hareket etmemelerini bankalarıyla diyalog kurarak çözüm aramalarını tavsiye ediyorum. Ortada bir alacak borç ilişkisi var. Kur farkıyla ilgili sıkıntılar gündeme geldi. Sorunun bu dönemde hukuki yollara gitmeden bankalarıyla ilişkiye girmeleri, onların yol göstericiliğine uygun hareket etmeleri doğru olacaktır.

Bankacılar bu durumun sorumlusunun müşterileri olmadığını bildikleri için soruna iyi niyetle yaklaşıp, uygun öneriler sunmaya çalışacaklardır.

Bankalar müşterilerini iyi tanıdıkları için iyi niyetlerini bilirler. Müşterisinin diyalog önerisini makul karşılayıp, uygun şartlar önereceklerdir.

Bankaların daha önce, büyük gruplarla yaptıklarını bana başvuran sanayici dostlarıma örnek olarak söyleyip, bankalarıyla diyaloğun doğru yol olduğunu öneriyorum,”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

“Devlete teklif vermiş, kur nedeniyle problem yaşayan müteahhitler var. Bu bana göre mücbir sebep. Bunlara bazı tavsiyelerim oluyor. Bunun dışında çok fazla tavsiyede bulunamıyoruz. Asıl yönetimden beklentilerimiz var. Döviz kurlarını stabl hale getirecek önlemler almalarını ve AB çıpasını sağlamlaştırmalarını istiyoruz. Çünkü ticaretimizin ağırlığı Avrupa’ya. Merkez Bankası'nın TL’yi desteklemek için adımlar atmasının önemine inanıyoruz. TL’nin güçlenmesiyle kur yükselişinden kaynaklanan maliyet artışlarının önüne geçilecektir. Sanayicilerin bize şikayetleri içerisinde hammadde fiyatlarının dövize bağlı olması nedeniyle bunu piyasaya yansıtamamaları da var.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü:

“Döviz sorunlarıyla ilgili her gün daha fazla soruya muhatap oluyoruz. Döviz borcu olanlara mümkün olduğunca dövizden TL’ye dönmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Ama onun yanında yüksek faiz de zorluyor. O nedenle yeni dönemde üç ayaklı bir mücadele stratejisine ihtiyacımız var.Yüksek kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyonla mücadeleyi birlikte ele alan bir mücadele stratejisi bir an önce hazırlanıp hayata geçirilmeli. Üyelerimize bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Bankalarıyla diyalog, dövizden TL’ye dönmek gibi konular öneriyoruz. Ama asıl beklentimiz, belirttiğim üç alanı içeren mücadele stratejisinin hayata geçmesi."

Tekil çözümlerden çok bunun daha etkili olacağına ve süreklilik taşıyacağına inanıyorum. Görüldüğü gibi oda başkanları döviz borçlularına bankalarıyla diyalog ile mümkün olduğunca dövizden TL’ye dönmelerini tavsiye ettiklerini söylüyorlar. Ama asıl beklentilerinin yönetimin atacağı adımlar ve uygulayacağı yeni stratejiler olduğunu açıklıyorlar.