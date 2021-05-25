Sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75'e geriledi

Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesine gerilediğini açıkladı.

TCMB, 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin ‘imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO)' verilerini bugün açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde KKO, mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesine geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

Oranlar, 2021 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1746 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yatırım malları üretimde kapasite kullanım oranı mayısta bir önceki aya göre 4,9 puan gerileyerek yüzde 69’a düştü.

Dayanıklı tüketim malları üretiminde KKO, 0,3 puanlık düşüşle yüzde 74,2 oldu.

Tüketim mallarında KKO 0,2 puan artışla yüzde 72,3’e, dayanıksız tüketim mallarında 0,3 puan artışla yüzde 71,9’a, ara mallarında 0,3 puan artışla yüzde 79,1’e yükseldi.