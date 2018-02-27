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Ekonomi

Sanayi İşgücü Girdi Endeksi 2017 son çeyreğinde yükseldi

İstanbul, 27 Ocak (DHA) - Sanayi İşgücü Girdi Endeksi, 2017 yılının son çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre ve yıllık bazda yükseldi

27 Şubat 2018 13:15

İstanbul, 27 Ocak (DHA) - Sanayi İşgücü Girdi Endeksi, 2017 yılının son çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre ve yıllık bazda yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.1 artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.2 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.8 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.5 artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre aynı kaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.0 yükseldi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret – maaş endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14.1 artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12.5 yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret – maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.3 arttı. (Tablo-Grafik)

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