Mayıs'ta ticaret ciro endeksi yüzde 5.4; hizmet ciro endeksi yüzde 2.7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam ciro endeksini açıkladı.
TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplamında ciro endeksi 2021 Nisan'da yıllık yüzde 96,9 arttı.
Toplam cironun sektörlere göre payına bakıldığında ise; Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 120,4, inşaat ciro endeksi yüzde 55,9, ticaret ciro endeksi yüzde 92,5, hizmet ciro endeksi yüzde 77,6 arttı.
Aylık bazda ise söz konusu sektörlerin ciro endeksi Nisan ayında yüzde 1,8 azaldı.
Toplam cironun sektörlere göre payına bakıldığında ise; Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,9 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 0,1, ticaret ciro endeksi yüzde 5,4, hizmet ciro endeksi yüzde 2,7 azaldı.