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Sanayi elektriğine yüzde 27 zam

"Elektrik fiyatlarında yüzde 9.64 artış anlamına geliyor"

26 Şubat 2018 12:50

1 Nisan’dan itibaren büyük sanayiciler ve organize sanayi bölgelerinde (OSB) kullanılan elektriğe yüzde 27 zam gelecek.

Büyük sanayi kuruluşları artık normal tarifeden değil, ‘son kaynak tedarik’ adı altında yeni elektrik tarifesine göre fatura ödeyecekler. Tebliğe göre nisan ayında uygulamaya geçecek yeni tarife, büyük sanayi kuruluşlarınınelektrik fiyatlarına ‘örtülü zam’ yapılmasına neden olacak.  Özellikle organize sanayi bölgelerinin (OSB) tepki gösterdiği son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki parametreler; aralık ayı verilerine göre elektrik fiyatlarında yüzde 9.64 artış anlamına geliyor. 

Nisan ayı için açıklanan referans yenilenebilir enerji maliyeti ile 2017 ortalama piyasa fiyatı dikkate alındığında ise zam oranı yüzde 26.88’e kadar çıkacak.

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) ve Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliği ile tek tarifeden çok zamanlı tarifeye geçildiğine işaret ederek, “Eskiden tek tarife vardı. Şimdi sabah 06:00-17:00 arası 24 kuruşla, saat 17:00-22:00 arası 40 kuruşla ve saat 22:00-06:00 arası ise 9.5 kuruşla fiyatlandırılıyor. Ucuz tarifeden yararlanmak için gece fabrikayı çalıştırmak gerekiyor. Ama bu mümkün değil” dedi.

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