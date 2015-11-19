Sanayi devi damper fabrikasını kapattı, 85 kişi işsiz kaldı

Doğuş Otomotiv ve Alman Meiller'in ortaklığıyla 2008'de Sakarya'da kurulan Meiller Doğuş Damper Fabrikası'nın kapatıldığı belirtildi. Damper (kamyon kasası) üretilen fabrikada çalışan yaklaşık 85 kişinin işine son verilirken üretim bantlarının Meiller tarafından Almanya'ya götürüldüğü öğrenildi.

Hürriyet’in Ulaşım gazetesine dayandırarak verdiği habere göre; Doğuş Otomotiv 2007'de Meiller ile Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin verilmesi üzerine distribütörlük anlaşması imzalamıştı. Daha sonra Doğuş Otomotiv ve Meiller'in ortaklığıyla Sakarya'da üretim tesisleri kuruldu. Doğuş Grubu, Meiller’le 10 milyon euro yatırımla kurduğu Adapazarı fabrikasını 2008’de hayata geçirmişti.

Krone ile de yollarını ayırdı

Doğuş Otomotiv daha önce de Krone ile yollarını ayırmıştı. Doğuş Otomotiv, Tire'de 2012'de üretime başlayan Krone Doğuş Treyler'deki hisselerini 2015 başında Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH şirketine devretmişti.