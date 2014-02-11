Sanayi devi Almanya'da işten çıkarma furyası

Almanya'da dünyaca ünlü dev şirketler ardı ardına işçi çıkaracaklarını açıklamaya başladı.

Volvo şirketi ağır vasıta üretiminde çalışan 4 bin 4 yüz çalışanı ile yollarını ayıracağını duyurdu. Volvo, ağır vasıta üretiminde dünyada ikinci sırada geliyor. Elektronik devi SONY de ekonomik gelişmelerin kendisini de 2014 baharına kadar dünya çapındaki yaklaşık 5 bin kadar TV ve bilgisayar alanındaki çalışanı ile yollarını ayırmak zorunda bıraktığını açıkladı. Bu kervana Airbus da bin kadarı Bavyera’da olmak üzere toplam 2 bin 500 çalışanının işine son vererek katılıyor.

Kimya devlerinden olan BASF yönetimi de işçi temsilcileri ile konuşarak 250 kişilik bir kadro küçülmesine gideceklerini belirterek bunların tamamen idari kadrodan olacağının altını çizdi. Mikroçip üreticisi Intel 5 bin çalışanını hedeflediğini belirterek bunların daha çok emekliye ayırma ve gönüllü ayrılmak isteyenlere yardımcı olmak şekliyle gerçekleşeceğini duyurdu. Essen’li RWE enerji devi ise küçülmeye devam ediyor. Şirket, toplam bin 5 kişilik çalışan sayısını yarıya indirerek 750 kişiyi hedeflediklerini açıkladı.

Baskı makinaları üreticisi Koenig&Bauer firması da dünya piyasasındaki daralmayı gerekçe göstererek bin 500 kişinin işine son verileceğini belirtti. Havacılık ve savunma sanayi devlerinden EADS bünyesindeki askeri araçlar üreten Airbus Military, Astrium ve Airbus Space & Defense bölümlerini birleştirerek 2016 sonuna kadar toplam 5 bin 800 kişilik çalışan ordusu ile yollarının ayrılacağını duyurdu.