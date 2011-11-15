-Sanayi Ciro Endeksi yüzde 40,3 arttı ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Sanayi Ciro Endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,3, bir önceki aya göre de yüzde 6,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2011 dönemine ilişkin ''Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri''ni açıkladı. Buna göre, Sanayi Üretim Anketi kapsamında yer alan imalat sanayi ile madencilik ve taş ocakçılığı kısımlarında bulunan iş yerlerinden 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Ciro Endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,3, bir önceki aya göre ise yüzde 6,8 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, madencilik ve taş ocakçılığı endeksi yüzde 51,7, imalat sanayi endeksi ise yüzde 39,9 artış kaydetti. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Eylül ayında en yüksek artış, yüzde yüzde 76,1 ile enerjide görüldü. İmalat sanayi alt sektörlerinin Eylül ayında, 2010 yılı aynı ayına göre yüzde değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artış yüzde 88,3 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bunu yüzde 85,4 oranında artışla kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı izledi. Avrupa Birliği düzenlemelerine göre, imalat sanayi kısmında sipariş ile çalışan faaliyetlerde bulunan ve Sanayi Üretim Anketi'nin kapsamına giren iş yerlerinden, 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Sipariş Endeksi de Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,7, bir önceki aya göre ise yüzde 9,7 arttı.