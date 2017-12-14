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Ekonomi

Sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1 arttı

İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 28

14 Aralık 2017 13:14

İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 28.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 31.8 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5.3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde dört arttı.
Ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıksız tüketim malında gerçekleşti
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7.5 ile dayanıksız tüketim malında gerçekleşti.

(Grafik)

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