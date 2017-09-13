Sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.4 arttı

İstanbul, 13 Eylül (DHA) – Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7.1, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 3.3 arttı.

Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 47.1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 35.7 arttı.

Ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı tüketim malında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9.4 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti.

En yüksek artış motorlu kara taşıtı treyler ve yarı treylerde gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9.8 ile motorlu kara taşıtı treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 7.6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 6.9 ile mobilya imalatı takip etti.

En fazla azalış diğer ulaşım araçlarında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 4.6 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 2 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve yüzde 1.2 ile fabrikasyon metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) imalatı takip etti.