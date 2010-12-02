-SANAYİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALACAK ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere taşra teşkilatı için toplam 107 sözleşmeli personel (mühendis) alacak. Gazetelerde yer alan ilana göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerindeki toplam 107 sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alınacak. Adaylarda üniversitelerin, mühendislik fakültelerinin makine, inşaat, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri ve bilgisayar bölümlerinden mezun olmaları şartı aranacak. Ayrıca (B) grubu kadrolar için 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünde en az 70 ve üzerinde puan almakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta. Başvurular, en geç 20 Aralık 2010 günü saat 23.59’'a kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan (www.sanayi.gov.tr.) elektronik ortamda bakanlığa gönderilerek yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek ve işleme konulmayacak. Yerleştirme sonuçları, bakanlığın resmi internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr.) ilan edilecek. -EGE ÜNİVERSİTESİ DE PERSONEL ALACAK- Bu arada Ege Üniversitesi Bilgi İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi için sözleşmeli personel alınacak. Gazetelerde yer alan ilana göre Ege Üniversitesi, Bilgi İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla 1 programcı alımında bulunacak. Başvurular 15 gün içerisinde (mesai sonuna kadar) Ege Üniversitesinin http://bitam.ege.edu.tr internet adresinde bulunan iş talep formu doldurularak, Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezine (Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü binası-zemin kat) adresine şahsen yapılacak. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Sınavlara girmeye hak kazanan adaylar, sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adayların listeleri, http://bitam.ege.edu.tr adresinde ilan edilecek.