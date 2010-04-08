Sanayi Bakanlığı'nın 21 hedefi

T24-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın “2010-2014 Stratejik Plan”ı yayımlandı. Bakanlığın belirlediği 4 stratejik amaçtan ilkini Türkiye'nin küresel rekabet edebilirliğinin en üst seviyeye çıkarılmasına ve sanayi ve ticaret alanlarında yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik olarak ulusal politikalar doğrultusunda, kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği içinde politikalar ve strateji oluşturmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek yer aldı.



Bu başlık altında belirlenen 2 hedef ise katılımcı yöntemlerle strateji belgeleri oluşturulmasıyla izlenecek ve değerlendirilecek bütün paydaşlar tarafından benimsenmesinin sağlanması ve Bakanlığın strateji geliştirme ve uygulama kapasitesinin arttırılması yer aldı.



Plan kapsamında belirlenen ikinci amaç ise esnaf ve sanatkar, sanayici, tacir, KOBİ'ler ve tüketiciler için AB normlarıyla uyumlu, rekabetçi, etkin ve güvenilir bir piyasanın oluşmasına ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, sanayicinin planlı gelişimine destek vermek ve yatırım ortamını sürekli iyileştirmek de Bakanlık tarafından Stratejik Plan kapsamında belirlenen ikinci amaç olarak yer aldı.



Bu amaç kapsamında belirlenen 7 hedef arasında ise Türkiye'nin kalite altyapısının güçlendirilmesi, esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılarak aygınlaştırılması, bölgesel gelişmişlik farkları da dikkat alınarak, belirlenecek yörelerde sanayinin fiziksel gelişiminin desteklenmesi bulunuyor.



SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK



“2010-2014 Stratejik Plan” kapsamında sanayi stratejisi öncelikleri doğrultusunda, sınai mülkiyet haklarından yararlanarak, yüksek katma değerli teknolojik ürünlere dayalı üretim anlayışıyla ülke sanayisinin teknolojik yapısını güçlendirmek, gerekli altyapıyı oluşturmak, üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek, yenilikçilik ve sınai Ar-Ge kapasitesini arttırmak olarak belirlenen üçüncü stratejik amaç başlığı altında ise 4 de hedef belirlendi.



Bu hedefler arasında ise Türkiye'deki yenilikçi ve sanayi Ar-Ge kapasitesi belirlenecek, izlenecek ve değerlendirilecek. Yine büyük ölçekli sanayi işletmelerinin yenilikçi ve Ar-Ge kapasitesi güçlendirilecek, yenilikçi ve bilgi tabanlı teknolojik ürün üreten KOBİ ve girişimci sayısının artırılması sağlanarak, üniversite, sanayi ve kamu işbirliği geliştirilerek sanayinin ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarına üniversitelerin katılımı arttırılacak.



BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Stratejik Plan kapsamında belirlenen dördüncü amaç ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın misyonunu yerine getirebilmek için Bakanlığın kurumsal yapısı ile yönetim ve uygulama kapasitesini güçlendirmek olarak belirlendi.



Bu başlık altında oluşturulan 8 hedef arasında ise Bakanlık merkez birimleri ve taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması için gerekli idari ve yasal düzenlemelerin yapılması,bakanlık hizmet alanlarına ilişkin mevzuatın sadeleştirilerek, güncellenmesi ve geliştirilmesi, insan kaynakları kapasitenin güçlendirilmesi, Bakanlık çalışanlarının iş tatmininin ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik idari ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi yer alıyor.