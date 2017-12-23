Sanayi Bakanı: Yerli otomobilde CEO atama aşamasındayız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesinde gelinen noktayı "Şu anda şirketleşme, teknik ve mali analiz yapma ve uluslarası deneyimi ve başarısı olan bir CEO atama sürecindeyiz. Ortaklar çok istekli ve uyumlu" sözleriyle anlattı. Özlü, sadece Türkiye için değil, bütün dünya için üretim yapacaklarını belirtirken, "Türkiye deyince de akla bir otomobil markasının gelmesini amaçlıyoruz" dedi.

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesimindeki bir restoranda basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Özlü'nün açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:

Birinci fazda ortak girişim grubundaki 5 şirketin eşit payla bulunduğu ortak bir şirket oluşturulması, ayrıca teknik ve mali analiz yapılması yer alıyor.

Şirket için bir CEO bakıyoruz. Burada da uluslararası deneyimi ve başarısı olan kişilere bakıyoruz.

Tek modelle değil 4 modelle piyasaya girmenin doğru olacağı söyleniyor. Buna dikkat edeceğiz. İkinci faz seri üretim için üretim yerinin belirlenmesi, üretim tesislerinin oluşturulması ve dağıtım ve bayi sisteminin kurulmasını kapsıyor.

Şarj istasyonları da bizim çalışmamız kapsamında olacak. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkarıyoruz.

Esas sorun ticarileştirmede. ‘Bir otomobilin tasarımı için 1 milyar dolar harcıyorsanız, bunu markalaştırmak için en az 5 milyar dolar harcamanız gerekir’ diyen analizler var. Yani minimum 1’e 5.

Amacımız Türkiye’nin bir markasını oluşturmak. Nasıl Fransa deyince akla Renault, Peugeot geliyorsa; Almanya deyince akla Volkswagen, Audi geliyorsa; Türkiye deyince de akla bir otomobil markasının gelmesini amaçlıyoruz. Bu kolay değil ama bunu yapacağız. İnşallah bunu başardığımızda, Türkiye’ye fabrika kuran Toyota gibi belki biz de Cezayir’e, Kazakistan’a, Orta Afrika’ya fabrikalar kuracağız. O bakımdan markalaşmak bu işin en zor tarafı. Dolayısıyla marka konusunun öneminin farkındayız. Buna çalışacağız ve Türkiye’nin adıyla anılacak bir markası olacak.

Türkiye’nin otomobil hayalinin gerçekleşmemesi için hiçbir gerekçe yok. Bunun için ciddi bir çalışma yürütüyoruz ve öngördüğümüz tarihte Türkiye’nin otomobilini tamamlayacağız. Hedefimiz Türkiye’nin otomobilinin sadece Türkiye’nin yollarında değil, dünyanın bütün yollarında arz-ı endam etmesi yönünde. Bu projede küresel bir başarı hedefliyoruz. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya için bir otomobil yapmayı düşünüyoruz.