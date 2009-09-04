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Ekonomi

Sanayi Bakanı: Vergi indirimi bağımlılık yapıyor

Sanayi Bakanı Ergün, vergi indirimlerinin sürekliliği halinde uyuşturucu etkisi yapacağına dikkat çekti.

04 Eylül 2009 03:00

Sanayi Bakanı Ergün, vergi indirimlerinin sürekliliği halinde uyuşturucu etkisi yapacağına dikkat çekti.

Bakan Nihat Ergün, açıklamasında özel tüketim ve katma değer vergisi oranlarındaki indirimi ''ilaç tedavisine" benzeterek, gerektiği noktada kesmenin önem taşıdığını söyledi. Bakan Ergün, "Bu bir ilaçtır. İlacı vermeye devam ederseniz, artık bir uyuşturucuya dönüşür hadise. Ama ilacı bir yerde kesmek icap eder. Tedavi olduğuna, işe yaradığına kanaat getirip getirmediğiniz önemli. Onun için bu etki analizlerini bitirmeden vergi indirimleri devam edecektir, devam etmeyecektir, yeni indirimler gelecektir, başka parametreler, başka unsurlar devreye girecektir, sözleri manipülasyon olur." şeklinde konuştu. IMF ile henüz anlaşma düzeyine gelmiş bir şey olmadığını belirten Ergün, "Ama ilişkiler de kopmuş değil." dedi.

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