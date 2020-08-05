Sanayi Bakanı Varank'ın Beyrut açıklamasında Kanal İstanbul vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta en az 100 kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada Kanal İstanbul vurgusu yaptı. Varank, patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini belirtti ve "Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir dedi"

Varank, Twitter'da yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir"

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