Sanayi Bakanı: Göktürk uydusu Kandil'den geçiyor, istihbarat tespit ediyor, hedefler füzelerle vuruluyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Göktürk-2 uydusunun 2,5 günde bir Kandil'in üzerinden geçtiğini ve fiziki değişime göre nokta atışı yapıldığını açıkladı. Işık, örgütün ana merkezi Kandil'in uydu tarafından takip edildiğini duyurdu.

Radikal’de yer alan habere göre; Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada Bakan Işık, Göktürk-2 uydusunun 2,5 gün arayla Kandil üzerine geldiğini ve oradaki fiziki değişim saptanarak nokta atışı yapıldığını aktardı.

Terörle mücadele konusunda yoğun bir süreçten geçildiğini söyleyen Işık, son 13 yıldır savunma sanayisine yapılan yatırımlara işaret ederek şöyle konuştu: "Özellikle savunma sanayisine, uzay sanayisine, bu araştırmalara yaptığımız yatırımın şu son 75 günlük süreçte son derece önemli sonuçlarını aldık. 35 yıllık terörle mücadelede, özellikle PKK terörüyle mücadele tarihinde son 75 gün kadar sonuç aldığımız hiçbir dönem olmadı. Elbette şehitlerimiz oluyor. Haince, el yapımı patlayıcılarla şehit ediyorlar askerlerimizi. Karşı karşıya gelmekten çok ciddi korkuyorlar. Artık Türkiye , terörle mücadelede yerli teknolojilerini kullanmaya başladı.”

“Uyduyu Türkiye kendi geliştirmeseydi…”

“Göktürk-2 uydumuz 2,5 günde bir Kandil'in üzerinden geçiyor. 2,5 gün içerisinde oradaki fiziki farklılaşmayı anında program belirliyor, istihbarat da onun ne olduğunu tespit ediyor. O bir mühimmat deposu mu eğitim alanı mı yoksa cephanelik mi? Ona göre oradaki hedefler nokta atışıyla vuruluyor. Eğer bu uyduyu Türkiye kendi geliştirmeseydi, başka ülkeden almış olsaydı çok büyük ihtimalle Kandil'in üzerine geldiği zaman kararacaktı. Şimdi Allah'a şükürler olsun, 2,5 günde bir her geçişte orada ne oluyor, ne bitiyor görüyoruz."

"Şu anda çalışmalarını başlattık, metro altı çözünürlükte bir uydu. Şu anda onun çalışmalarını yürütüyoruz" diyen Işık, artık insansız hava araçlarında dışa bağımlı olmadıklarına dikkati çekti. Bölgede tüm hareketliliğin yerli insansız hava araçlarıyla tespit edildiğini vurgulayan Işık, "yerli akıllı mühimmatlar, güdümlü mermilerle de nokta atışı yapılarak terörist hedeflerin imha edildiğini" söyledi.

Işık, "Şu ana kadar bin 300'ün üzerinde teröristin etkisiz hale getirildi, 700-800 civarında yaralı var, 300'ün üzerinde de teslim olan terörist var. İnşallah bu mücadeleyi kendi teknolojimizi kullanarak daha yoğun şekilde sürdüreceğiz. Artık nüfuz edici bombalarımızı kullanmaya başladık" diye konuştu. Bakan Işık, dünyanın en gelişmiş nüfuz edici bombasını Türkiye'nin geliştirdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Artık mağara falan tanımıyoruz. İnşallah bu mücadeleyi, elbette ki şunu da çok iyi biliyoruz, öldürerek bu iş bitmez ama diz çöktürmeden de bırakmayacağız. Silahlar tamamen bırakılana kadar bu mücadele sürecek. Bunu ne için özellikle vurguluyorum; 13 yıldır savunma sanayisine yaptığımız yatırımın bugün sonuçlarını alıyoruz. 13 yıldır özellikle savunma sanayisinin yerli imkanlarla geliştirilmesi için mücadele ediyorduk. Yüzde 24'tü ilk geldiğimizde yerlilik oranı. Şu anda yüzde 60'a yaklaştı. Hem de nitelik çok arttı. Artık sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamıyoruz. Amerika'nın Skorsky helikopterlerinin en kritik parçalarını Türkiye'de üretir hale geldik. Bu çalışmalar bütün hızıyla devam edecek. El yapımı patlayıcıların önceden tespiti ve imhasına yönelik yeni bir çalışmayı başlattık. Bir tek askerimiz dahi şehit olsun istemiyoruz. Bir polisimiz daha şehit olsun istemiyoruz. Bununla ilgili ülkemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bu çalışmalarda büyük bir kararlılıkla yürüteceğiz."

Göktür 2 Nedir?

Göktürk-2, TÜBİTAK UZAY, TAI işbirliği ile geliştirilen keşif uydusu. 18 Aralık 2012 tarihinde Çin'deki Jiuquan Fırlatma Üssü'nden uzaya fırlatıldı. 409 kg ağırlığındaki uydu 2,5 metre siyah-beyaz ve 5 metre renkli çözünürlüğe sahip. Uydunun görev bilgisayarı ve görev yazılımı tamamen Türkiye'de Türk mühendislerce üretildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yüksek çözünürlüklü görüntü alınması için üretilen ilk uydu.

Türkiye’nin Çin’den satın aldığı fırlatma hizmeti sigorta olmak üzere 20 milyon Euro’ya mal oldu. Göktürk-2, fırlatıldıktan 12 dakika sonra saat 18.25'de 686 kilometre yüksekteki yörüngesine oturdu. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Tamer Beşer, uzaya gönderilen Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü ilk gözlem uydusu Göktürk-2'den ilk sinyalin saat 19.39'da Norveç Trömso'dan alındığını bildirdi.