-SANATÇININ EVİNDEN MİLYON DOLARLIK HIRSIZLIK İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Türk Sanat Müziği Sanatçısı Şükran Özer Doruk'un (79) Sarıyer'deki evinden yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde ziynet eşyası çalındı. Alınan bilgiye göre, dün Tarabya Yeniköy Caddesindeki Doruk Apartmanının bahçe duvarını delen hırsızlar, yangın merdivenini kullanarak, sanatçı Şükran Özer Doruk ve avukat eşi İsmail Hakkı Dağdeviren'in (84) ikamet ettiği 3. kattaki dairenin balkonuna ulaştı. O sırada kimsenin bulunmadığı daireye mutfak penceresinden giren hırsızlar, yatak odasındaki kasaya yöneldi. Kasayı açmak için bir süre uğraşan hırsızlar, anahtarını buldukları kasadaki Doruk'a ait yaklaşık 1,5 milyon dolar değerindeki ziynet eşyasını, sanatçının torunlarına ait altınları ve 15 bin lira parayı aldı. Hırsızlar, kasadaki çek, senet ve tapu belgelerini bırakarak olay yerinden kaçtı. Akşam saatlerinde döndükleri evlerinin dağınık olduğunu, ziynet eşyasının bulunduğu kasanın balkon kapısına kadar sürüklendikten sonra açıldığını ve içindekilerin alındığını gören Doruk çifti, Tarabya Polis Merkezine başvurdu. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dairede parmak izi çalışması ve delil araması yaptı. Binanın bekçisi ve 4 çalışanın da ifadelerine başvuruldu. Polis yetkilileri, binada güvenlik kamerası ve alarm sistemi bulunmadığını belirterek, hırsızlık olayının evi bilen kişi ya da kişilerce gerçekleştirildiğinin düşünüldüğünü bildirdiler. Yetkililer, bölgedeki MOBESE görüntülerinden olayın faillerini bulmak için geniş çaplı çalışma başlatıldığını kaydettiler. -''TÜM KAZANCIM GİTTİ''- Sanatçı Şükran Özer Doruk, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 14 yaşından beri sahnelerden elde ettiği tüm kazancının çalındığını söyledi. Doruk, olayı şöyle anlattı: ''Dün eşimle dışarıya çıktık. Eve döndüğümüzde manzara çok korkunçtu. Hırsızlar evin altını üstüne getirmişlerdi. Her yer didik didik aranmıştı. Yatak odamdaki kasayı balkon kapısına kadar sürüklemişler, daha sonra da anahtarını buldukları için boşaltmışlardı. Bu çok büyük bir hırsızlık olayı. Evde bekçimiz ve 4 çalışanımız var. Hepsi bizimle uzun zamandır beraber. Ama bekçi gelmeden yaklaşık 1,5 saat önce evi soymuşlar. Demek ki eşimle beni takip ettiler. Çünkü olay 1,5 saat içinde gerçekleşti. Olayı detaylı şekilde soruşturan emniyet teşkilatına teşekkür ediyoruz. Umarım polisimiz olayı kısa sürede çözer.'' Öte yandan, bir alt katta oturan Doruk'un kızı Çiçek Doruk da olay sırasında evde olduğunu ifade ederek, üst kattan gelen sesleri, rüzgardan kaynaklandığı düşüncesiyle önemsemediğini anlattı.