T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sanatçıları kara listeye alan Güney Kore Kültür Bakanı tutuklandı

Hazırlanan listede pek çok ödüllü yazar ve yönetmen de bulunuyordu

21 Ocak 2017 20:55

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye karşı eleştirel tavır alan sanatçılar hakkında kara liste hazırladıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan Kültür Bakanı Ço Yoon-sun ve eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim Ki-çun tutuklandı.

Yonhap ajansına göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, savcıların Ço ve Kim'in görevi kötüye kullanmak ve diğer suçlardan tutuklanması talebini kabul etti.

Mahkeme, Ço hakkında, yetkisini kötüye kullanmak ve yalancı şahitlik yapmak, Kim hakkında da kara listenin hazırlanmasına öncülük etmek suçlamalarından tutuklama kararı verdi.

Öte yandan Seul özel savcılığının, Park'ın sanatçılar hakkında kara liste hazırlanması konusuna ne kadar müdahil olduğunu yakından incelemesi bekleniyor.

Aralarında Güney Kore'nin ödüllü yazarı Han Kang ve ünlü Oldboy (İhtiyar Delikanlı) filminin yönetmeni Park Chan-wook'un bulunduğu binlerce ismin yer aldığı listenin, muhalif olarak algılanan isimlere devlet desteği sağlanmasını önlemek amacıyla hazırlandığı iddia edilmişti. Eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim, böyle bir listeden haberi olmadığını savunurken, Ço listeyi geçen yıl öğrendiğini itiraf etmişti.

​Bakan Ço, Park etrafında gelişen suistimal skandallarında bugüne dek tutuklanması talep edilen en yüksek seviyedeki yetkili oldu.

ETİKETLER

Ço Yoon sungüney korekültür bakanıKim Ki çungenel sekretergörevi kötüye kullanma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24