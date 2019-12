Sanatçılardan TEKEL işçilerine destek

T24 - TEKEL işçileriyle dayanışma amacıyla "TEKEL İşçileri Dayanışma Günü" adı altında ortak eylem yapan konfederasyonların genel başkanları işçilerin taleplerinin kabul edilmesini istedi.





Konfederasyon genel başkanları Türk-İş Genel Merkezi önünde işçileri selamladı.



Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu burada yaptığı konuşmada, eyleme katılanların "ben değil biz olabilmenin kitabını yazdıklarını" söyledi.



Hükümete seslenen Kumlu, "Bırakın artık öfke, kızgınlık, kırgınlık tohumları ekmeyi, sevgi, barış, kardeşlik tohumları ekin. İstediğiniz barışsa kardeşlikse demokrasi ise. İşte size fırsat burada, bu meydanda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen her görüşten insan bugün burada ekmek için, güvenceli çalışma için, el ele yürek yüreğe ise Allah aşkına bu eylemin, bu birlikteliğin Türkiye için büyük bir dönemeç olduğunu fark edin. Bu birlikteliğin Türkiye'nin özlediği birliktelik olduğunu fark edin. Fark edin ve gereğini yapın. Hem de hemen yapın, şimdi yapın" dedi.



Kumlu, eyleme verdikleri destek için DİSK, TÜRKİYE KAMU-SEN ve KESK'e teşekkür etti.



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de bu günün önemli bir gün olduğunu, baharın müjdecisi olan cemrenin toprağa düştüğü gün olarak bu günün ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.



TEKEL işçilerinin mücadelesi büyüyüp pekişirken, dünya bu mücadeleyi duyarken bir tek kişinin bunu duymadığını ifade eden Çelebi, bunun için toplandıklarını belirtti.



TEKEL işçilerinin mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olacaklarını vurgulayan Çelebi, "Bir tek derdimiz var, TEKEL işçilerinin talepleri artık uzatılmadan çözülsün, diyaloğun yeniden sağlanarak bu sürecin sonlandırılmasıdır" dedi.



Türkiye KAMU-SEN Genel Başkanı Bircan Akyıldız konuşmasında, TEKEL işçilerinin iki ayı aşkın bir süredir konuşulması gereken her şeyi söylediğini ifade etti. Bugünkü eylemin anlamının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Akyıldız, birilerinin çalışma hayatını güvencesizleştirmeye niyetlendiğini bildiklerini söyledi.



TEKEL işçilerinin çalışanların sembolü olduğunu dile getiren Akyıldız, "Bu mücadeleyi birlikte verip, birlikte kazanacağız" diye konuştu.



KESK Genel Başkanı Sami Evren de TEKEL işçilerinin direnişinin başarısının haklılıklarından kaynaklandığını söyledi. Kamuoyunun gözü kulağı işçilerdeyken bunu sadece siyasi iktidarın anlamadığını savunan Evren, bugün ve yarın iş güvencesiz çalışmayacaklarını 4/C'yi ve 4/B'yi kabul etmeyeceklerini haykıracaklarını belirtti.



İşçilerin hak arama mücadelesinin aynı zamanda demokrasi mücadelesi olduğunu vurgulayan Evren, ülkeye demokrasi gelecekse emekçilerin itirazları ve mücadelesiyle geleceğini ifade etti. Siyasi iktidarın sorunu anlaması ve çözüm üretmesi gerektiğini belirten Evren, "Çözüm üretmeyenler bir gün bunun hesabını sandıkta verir" dedi.



Konuşmalar sırasında katılımcılar "Her Yer TEKEL, Her Yer Direniş", "TEKEL İşçisi Yalnız Değildir" ve "TEKEL İşçisi Direnişin Simgesi" şeklinde sloganlar attı.







Sanatçılardan destek



Konfederasyonların, 68 gündür eylemde olan TEKEL işçilerine destek amacıyla düzenlediği eyleme, sanatçılar Tarık Akan ve Rutkay Aziz de destek verdi.



Tarık Akan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKEL işçilerinin demokrasi mücadelesi yürüttüklerin söyledi. Bu mücadelelerinde TEKEL işçilerinin yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade eden Akan, "Demokrasi, buradan başlar" dedi.



Rutkay Aziz ise emekçilerle bir arada olmak gerektiğini söyledi. Sakarya yaya bölgesinde toplanan katılımcılar, Türk-İş'in anons aracından yayımlanan müziklerle oynayıp halay çektiler. "TEKEL işçisi yalnız değildir", "TEKEL işçisi direnişin simgesi" sloganları atan katılımcılar, SSK İş Hanı'nın yaya bölgesine bakan tarafına çeşitli pankartlar astı.