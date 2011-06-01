Sanatçılardan 'sanatçı müsveddeleri'ne cevap

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün İstanbul mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bunlar CHP'ye oy vermeyene, bu millete şu ifadeyle "beyinsiz" diyor. Bunu kendisi meydanda açıkça söylüyor. Senin yanına aldığın bu sanatçı müsveddeleriyle mi ayakta kalacağını sanıyorsun" demişti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Erdoğan'ın bu sözlerine CHP'den milletvekili adayı olan Sabahat Akkiraz, CHP'ye destek veren Rutkay Aziz ve Onur Akın tepki gösterdi.







Rutkay Aziz: Başbakan, milletvekili aday olan olan sanatçıları mı, yoksa beni mi kastediyor bilmiyorum. Çok talihsiz, kendine yakışan bir yorum yapmış. Ama biz sanatçıları en son eleştirecek kişi Başbakan'dır. Son dönemde yaşadığımız olaylardan sonra Başbakan'ın bu tavrı beni şaşırtmıyor.







Sabahat Akkiraz: Bu söz siyasetimizin geldiği noktayı göstermektedir. Mustafa Kemal "Sanatçı ışığı alnında ilk hissedendir." diyordu. Sayın Başbakan, sanatçıyı müsvette gibi addediyor. Heykellerin yıkıldığı, türkülerin yasaklandığı, basılmamış kitapların toplatıldığı, gazetecilerin hapse atıldığı bir ülkede "İleri demokrasi" iflas etmiş demektir. Bunları değiştirmek için siyaset yapıyoruz. Bu sözlerinden dolayı sayın Başbakanı tekrar düşünmeye davet ediyoruz.





Onur Akın: Ben bu sözleri Başbakanımıza hiç yakıştıramadım. Bir akıl tutulması yaşamış. Daha önce sanatçılarla kahvaltıda buluşmuştu. Bu sözleri hiç sanatçı üzerine alınmaz.







