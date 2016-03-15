Sanatçılardan Ankara saldırısına tepki

Türkiye, Ankara’da 37 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında ölen vatandaşlarının yasını tutuyor. Oyuncu, yönetmen, müzisyen sanat camiasından ünlü isimler de sosyal medya aracılığıyla duygularını paylaşarak saldırıya tepki gösterdi.

Ünlü isimler, Ankara saldırısıyla ilgili şunları söyledi:

Hülya Koçyiğit: Acımız çok büyük. Hayatlarını kaybedenlerin aile ve yakınlarının acılarını yüreğimde hissediyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı, tedavileri devam edenlere acil şifalar diliyorum. Bu menfur olaylarla birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize, demokrasimize kast eden ve bize bu acıyı yaşatan, insanların canına kıyabilen her tür zihniyeti ve terörü lanetliyorum. Herkesi yaşadığımız bu olaylar karşısında bir olmaya, tek yürek olmaya davet ediyorum.

Sibel Can: Ülkemizin birliğine kast eden Türkiye düşmanlığını kınıyorum. Hiçbir güç büyüyen Türkiye'nin ilerleyişini durduramayacaktır. Din, dil, ırk farkı gözetmeden yapılan bu saldırıları kınıyorum.

Erhan Güleryüz: Çok büyük bir üzüntü içindeyim. Ankara'da öğrenci olan yeğenim, patlamadan yarım saat önce o durakta bekliyordu. Yarım saat sonra patlama gerçekleşti. Sonrasında masum vatandaşlarımız, bu elim olayda hayatını kaybetti. Dün gece nefesim daraldı, uyuyamadım. Şunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum; biz güçlü bir devletiz. Bugünler, Türkiye'nin bir olma günleri. Bu acı; sadece bir fikre, mezhebe, siyasi görüşe ait değildir. Türkiye'mizi sağduyuya davet ediyorum. Bugünler; bir olma günleri, birlik olma zamanıdır. Bunu göz ardı etmemeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir ve bu hain saldırının cevapsız kalmayacağına inanıyorum.

Hande Yener: Üzüntüm çok derin. Duyguları kelimelerle ifade etmek kolay değil. Bu hain saldırının ardından birlik olmalı ve sağduyulu hareket etmeliyiz.

Cem Yılmaz: Allah insanlara sabır versin. Tüm memleketimin başı sağ olsun. İnsan hayatının en kıymetsiz olduğu günleri yaşatan her şarta lanet olsun.

Mustafa Ceceli: Cana kıymak ne kadar kolay… İnsanlıktan nasipsizler sürüsü… Allah hidayet versin…

Ali Sunal: Yüreğim acıyor yeter artık! Dualarımız Ankara için …

Şahan Gökbakar: Allah’ım sen güç kuvvet ver!!! Teröre lanet olsun!!.

Emre Kınay: Allah bin türlü belalarını versin hepsinin her gün acılar yaşanan bir ülkeye döndürenlerin de. Biz kahroluyoruz her gün, kahrolsun terörünüz davanız, insanlık bitti… Bitirdiniz kahrolun…

Demet Sağıroğlu: Terörü lanetle, yaralılara şifa dile, demokrasiyi hedef alanlara söylen, kına dur.. Peki ya gerçek demokrasi? Peki ya sonuç?

Ferhat Göçer: Bu nasıl canilik bu nasıl vahşet. Yine acı, yine kan, yine gözyaşı. Yeter artık Allah’ım bitsin bu kabus.

Doğa Rutkay: Giden masum canlarımıza Allah rahmet eylesin… Yakınlarını kaybedenlere ve ülkemize baş sağlığı diliyorum…

Serhat Teoman: Güneş bile açmaya utandı. Ülkem gri ve tedirgin…

Celil Nalçakan: Her gün, biraz daha koyu bir siyaha uyanıyoruz… Allah, aklımızı korusun.

Emel Çölgeçen: Alışmayalım… Bir daha hiç yaşamayalım bunları son bulsun artık!

Ahmet Mümtaz Taylan: Alışmamalıyız. Alışmayalım.

Şebnem Bozoklu: Kaybettiğimiz canlara rahmet, ailelerine sabır dilerim. Gücümüz kalmadı. Yeter!

Hande Doğandemir: Her gün eve gitmek için beklediğimiz durak, yanından geçtiğimiz park… Düşünmesi bile bu kadar korkunçken… En fenası da bunlara… Alışıyor olmamız… Giden gidiyor sonra bir daha, sonra bir daha… Acı çekmeye alışıyoruz… İnsanlığın üstünde leş kargaları..

Nadir Sarıbacak: Memleketin evlâtlarını feda ettiler, ediyorlar. Suruç-32 ,Ankara-109, Sultanahmet 10, Ankara 29, Ankara 27 ölü Allah memleketi korusun.

Mert Fırat: Analar, babalar, çocuklar, yok olan yaşanmamış ömürler. Rakamlar, yüzdeler değil canlar gidiyor. Alışamayız, alışana da yazıklar olsun.

Hayko Cepkin: Hiçbir siyaset hiçbir rant hiçbir çıkar hiçbir iktidar hiçbir istikrar bu acıları çekmeye değmez sizin hırsınız neye, ‘son’ belli zaten.

Ezgi Mola: Allah’ım sabır! Yapana, göz yumana, sebep olana hakkettiğini ver ya Rabbim! Lanet olsun teröre sebep olan eğitimsiz, cahil, çaresiz kafalarına!

Tuba Ünsal: Sadece otobüs beklediği için vahşice öldürülen insanlar ülkesi. Allah sonumuzu hayretsin. Çok üzgünüm çok.

Halil Sezai: Söylenecek hiçbir şey yok! Lanet olsun!

Ayça Varlıer: Güzel memleketime bugün yine kefenler örtüldü. Ölüyoruz… Canımız, kanımız acıyor

İlker Kaleli: Yeter! Nefes alacak, konuşacak, düşünecek, göz göze gelecek halimiz, dileyecek temennimiz kalmadı. Yeter!

Tolga Çevik: Üzgünüz. Ankara’da aklımız. Bu gece yayınımız olmayacak, bu gece Ankara’daki dostlarımız için dualarımız olacak. Allah ülkemizi korusun.

Mehmet Günsür: Susma, alışma, hesabını sor, canım Türkiye’m!

Gülben Ergen: Memleket patlamaktan, kanamaktan, çığlıktan yoruldu!! Rahmet, sabır, iyi niyet herşey öfkeye, şiddete dönüştü!!

Kerem Fırtına: ‘Trafik canavarı’ vardı eskiden. Can aldı, diyip durduk yıllarca. Hatalı kurum, şoför yoktu. Şimdi terör var. Sebep, sorumlu yine yok.

Can Yılmaz: ‘Terörü lanetliyoruz’ eeee sonra ! Evladı, anayı, babayı, dedeyi, teyzeyi, dayıyı, halayı, amcayı geri getirir mi bu cümle ? Biz ölmek istemiyoruz kardeşim, iyi yaşatmak için söz verdiniz, ölenlere rahmet okumak için değil, yazıktır gencecik insanlar ölüyor. Terörü yapanında, sebeb olanında, Allah bin türlü belasını versin, kandan, candan beslenen ideoloji de batsın, fikir de, akıl da…