Sanatçılardan AKP ve CHP'ye destek: Tüm silahları bir meydanda yakalım

Bir grup sinema sanatçısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesine ''Bu toprakların her bir köşesinde yaşanan acıların son bulması ve ortak geleceğimizin inşası adına girişilen her türlü çabanın sonuna kadar destekçisi olacağımızın bilinmesini isteriz'' sözleriyle destek verdi.

Ahmet Mümtaz Taylan, Altan Erkekli, Arif Keskiner, Atalay Taşdiken, Atilla Candemir, Atilla Engin, Aydın Sayman, Baran Seyhan, Biket İlhan, Bülent Kayabaş, Bülent Kılıç, Bülent Şakrak, Cahit Berkay, Devin Özgür Çınar, Ercan Yılmaz, F. Serkan Acar, Feyzi Tuna, Funda Alp, Haldun Boysan, Halil Ergün, Hasan Özgen, İrfan Tözüm, İsmail Güneş, Janset Pacal, Kadir İnanır, Kenan Ece, Levent İnanır, Mahir İpek, Mazlum Çimen, Mehmet Altıoklar, Mehmet Aslantuğ, Mehmet Güleryüz, Melike Demirağ, Memet Ali Alabora, Mesut Uçakan, Metin Devrim, Mustafa Ziya Ülkenciler, Müjde Ar, Neslihan Acar, Nur Sürer, Onur Ünlü, Orhan Oğuz, Özcan Alper, Raşit Çelikezer, Reis Çelik, Rezan Yeşilbaş, Rıza Sönmez, Rutkay Aziz, Selda Alkor, Selim Atakan, Sevil Demirci, Seyhan Kaya, Şerif Gören, Tarık Akan, Ulaş Cihan Şimşek, Yamaç Okur, Yavuz Bingöl, Yusuf Sezgin, Yüksel Aksu, Zafer Ayden, Zeki Demirkubuz, Zeynep Özbatur Atakan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, ''son günlerin en önemli siyasi gelişmesi'' olarak nitelendirilen Erdoğan-Kılıçdaroğlu görüşmesine destek verildi.

''Sinemacılardan çağrı'' başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Ülkemizin on yıllardır süregelen en büyük sorununun çözümü yolunda iktidar ve anamuhalefet partilerinin yanyana gelmiş ve bir diyalog süreci başlatmış olmasından, Türkiye'nin sinemacıları olarak duyduğumuz büyük umudu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Birbirini suçlamadan dinleyen, bir diğerini dışlamayan, anlamaya çalışan bir tavır takınmanın bu ülkenin insanları tarafından seçilmiş siyasetçilerin görevi; bu can alıcı meselenin çözümüne ortak olmanın da her bireyin insanlık borcu olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu noktada yüreklerimizde beliren umut ışığının tüm diğer siyasi aktörleri de aydınlatması dileğiyle, kendilerini, sürecin dışına değil içine yönelten tarihi adımlar atmaya davet ediyoruz. Bu toprakların her bir köşesinde yaşanan acıların son bulması ve ortak geleceğimizin inşası adına girişilen her türlü çabanın sonuna kadar destekçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Haydi gelin, şairin diliyle 'Bütün gözyaşlarını toplayalım kirpiklerden... Bütün silahları bir meydanda yakalım... Bütün acıları aşka çevirelim...''