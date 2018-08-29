Sanatçılardan 302 gündür tutuklu olan Osman Kavala'ya destek: Özlüyoruz

Hak savunucusu ve iş insanı Osman Kavala, 302 gündür tutuklu. Sanatçılar ve kültür-sanat çalışanları, Kavala'nın tutukluluğunun 300. gününde bir araya gelerek, "Özlüyoruz" panakrtı açtı.

Bir grup sanatçı ve kültür - sanat çalışanı, cezaevinde olan hak savunucusu ve iş insanı Osman Kavala için Depo ve Açık Radyo avlusunda biraraya geldi. Osman Kavala'nın tutukluluğunun 300. gününde bir araya gelen sanatçılar ve kültür sanat çalışanları, “Özlüyoruz” pankartı açtı.

Daha önce Silivri Cezaevi önünde, Kavala'nın tutukluluğunun 100. gününde ve Depo'daki “Vardiya” etkinliğinde olduğu gibi, onun haksız tutukluluğunun sona ermesi ve bir an önce aralarına dönmesi dileğini tekrar ettiler.

18 Ekim 2017’de gözaltına alınan ve 1 Kasım 2017’den bu yana cezaevinde tutulan Osman Kavala hakkında hâlâ iddianame hazırlanmadı.

Ne olmuştu?

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 18 Ekim 2017 akşamı Antep’te Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi, 24 Ekim tarihli sayısında Kavala’nın tutuklu ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’la aynı dosya kapsamında sorgulandığını iddia etti.

Aynı gün AKP Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kavala için şunları söylemişti:

“STK temsilcisiydi, medya mensubuydu, güzel vatandaştı gibi güzellemelerle hedef saptırmaya çalışılıyor.

“Başkonsoloslukta çıkan da o. STK mensubu dedikleri, Türkiye’nin Soros’u denilen kişinin havası çıktı meydana. Bağlantılar çıktı ortaya. Siz kime neyi yutturuyorsunuz ya?

“Ve Taksim olaylarının arkasında bakıyorsunuz aynı kişi var. Bakıyorsunuz belli yerlere kaynak aktarımının arkasında bunları görüyorsunuz. Neyi yutturuyorsunuz?”

İki haftalık gözaltı süresince Kavala’nın serbest bırakılması için aralarında İletişim yayınları, Tarih Vakfı, Yurttaşlık Derneği’nin de aralarında olduğu pek çok kurum, sivil toplum örgütü basın metni yayımladı.

Kavala 1 Kasım 2017'de tutuklandı.