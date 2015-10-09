Sanatçılardan 10 Ekim'deki Emek, Barış Ve Demokrasi Mitingi'ne destek

Sanatçılar, 10 Ekim 2015’te Ankara’da yapılacak Emek, Barış Ve Demokrasi Mitingi’ne destek olduklarını açıkladı. Tarık Akan, Rutkay Aziz, Bilgesu Erenus’un da katıldığı toplantıda oyuncu Orhan Aydın, “Her şeye inat korku duvarını yenerek meydanlara çıkmalıyız” dedi.

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Taksim Hill Otel’de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim 2015 Cumartesi Ankara’da yapılacak Emek, Barış Ve Demokrasi Mitingi’ne ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, “Sarayın saltanatına ve savaş politikalarına karşı Emek-Barış ve Demokrasi demek için Ankara’da olacağız. 13 yıllık AKP politikalarından mağdur olan herkes o gün Ankara’da buluşacak” dedi. Çerkezoğlu’nun ardından sanatçılar 10 Ekim mitingine dair görüşlerini paylaştı.

Rutkay Aziz, “Her zaman demokrasi ve özgürlük mücadelesinin içinde olduk, bugün de öyle olduk” dedi ve 1 Kasım seçimleri öncesi yapılacak bu mitingin önemine dikkat çekti.

İşçi sınıfı olmadan barışın olmayacağının altını çizen Bilgesu Erenus ise , “Ben bunun için buradayım” dedi.

Tarık Akan ise yaptığı konuşmada “Biz sanatçılar her zaman DİSK’in yanında olduk” dedi ve “Emekçi arkadaşlarım hangi sendikaya üye olursa olsun 2 gün sonra Ankara’da büyük bir güçle DİSK ile olsun” dedi.

Ankara’da ‘Yaşasın Barış’ diye bağıracağız

Barış olmadan üretim olmayacağına dikkat çeken Salih Kalyon ise “Barış için varız, iki gün sonra Ankara’da ‘Yaşasın Barış’ diye bağıracağız” dedi.

Orhan Aydın ise 440 üyeli Sanatçılar Girişiminin 10 Ekim’de yapılacak mitinge açık destek verdiğini söyledi ve “Her şeye inat korku duvarını yenerek meydanlara çıkmalıyız” dedi.

Sanatçıların ardından konuşan KESK Genel Sekreteri ve 10 Ekim mitinginin tertip komitesi başkanı Hasan Toprak mitinge güçlü bir katılım olacağını ifade etti.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen ise savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti ve herkesi 10 Ekim’deki sesi büyütmeye çağırdı. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz, “Doğrunun egemen olacağı ve yönetenlerin topluma hesap verecekleri ve onlara danışacakları bir ülke özlemiyle 10 Ekim’de Ankara’dayız” dedi.