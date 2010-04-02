'Sanatçılar yoklama zoruyla törene katıldı'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen "Cer Modern Sanatlar Merkezi"nin açılış törenine, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının "kalabalık görüntü olsun" diye, imza zoruyla getirildiği iddia edildi.



Kültür Sanat-Sen Ankara Şube Başkanı ve keman sanatçısı Eser Akman, ANKA’ya yaptığı açıklamada sanat kurumları üzerinde, özellikle de Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı koro ve topluluklarda keyfi ve pervasız uygulamaların hakim olduğunu belirterek, Cer Modern Sanatlar Merkezi’nin açılış törenine de görevli olmamalarına rağmen, sanatçıların gelmeye zorunlu tutulduklarını kaydetti.



'Yoklama yapıldı'



ANKA ajansın haberine göre açılış töreninde sanatçıların, isimlerinin yazılı olduğu bir kağıda imza attıkları görülürken, Akman olayı şöyle anlattı:



"Sanatçılara, Cer Modern Sanatlar Merkezi’nin açılışı için ‘Bakan konuşma yapacak, kalabalığa ihtiyaç var, o yüzden gelmek zorundasınız’ denmiştir. Sanatçılar da ‘hayır, görevli değiliz, neden gelmek zorunda olalım?’ diye tepki verince de şöyle deniyor; ‘imza çizelgeleriniz oraya götürülecek, orada bulunup imzalamazsanız, yok sayılacaksınız.’ Baskı ve yıldırma politikalarının çok yoğun olduğunu zaten biliyorduk ama bu sonuncusu çok çirkin. ‘Bakanın seyirciye ihtiyacı var’ diyecek kadar ileri gittiler. Koskoca insanlar korkak pozisyonundalar. Yazılı görev gelir, yoksa bakan dinlemek sanatçının görevi olamaz. İsteğe bağlıdır, kimse zorunlu tutulup, imza attırılamaz. Konuyla ilgili tutanak tutacağız."