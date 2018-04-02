Sanatçılar ve sporcular, Mehmetçik'e destek için Hatay'da (4)

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TATLISES VE ASKERLERDEN MÜNBİÇLİ 'YAYLALAR' TÜRKÜSÜ Oğulpınar Pınar Sınır Karakolu'nda askerlerle yemek yiyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle birlikte türkü söyledi

02 Nisan 2018 00:48

TATLISES VE ASKERLERDEN MÜNBİÇLİ \'YAYLALAR\' TÜRKÜSÜ
Oğulpınar Pınar Sınır Karakolu\'nda askerlerle yemek yiyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle birlikte türkü söyledi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses askerlikle özdeşleşen ‘Yaylalar’ türküsünü Afrin ve Münbiç’i de katarak söyledi. Tatlıses, Yaylalar türküsünü şöyle seslendirdi :
\"Baktı Urfa hoş değil, Afrin’i dolaşta gel.
Baktı Afrin hoş değil, Münbiç’i dolaşta gel,
Yaylalar yaylalar…”
Türküye karakoldaki askerler de eşlik ederken, İbrahim Tatlıses’in yanındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bu sözlere tebessüm ile karşılık verdi.

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