Elazığ için 'sanat' da devrede; gelirler depremzedelere gidecek

Elazığ'da çok sayıda can ve mal kaybına neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok sivil toplum örgütünün yanı sıra sanatçılar ve tiyatro grupları kampanya başlattı.

Sanatçı-lyazar Zülfü Livaneli Elazığ ve Malatya depremzedelerine yardım edeceğini Twitter hesabından yazdığı,"Yardım için teslimat yeri bu akşam İstanbul’da Volkswagen arenada gerçekleşecek konser alanının girişidir" notuyla paylaştı.

Sanatçı Haluk Levent konserini iptal etti. Konser saatinin başlamasına dakikalar kala sahneye gelen sanatçı, mekanı dolduran dinleyicilerine yaptığı açıklamada, “Maalesef haberler kötü, hayatını kaybeden dostlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim” dedi.

Oda Tiyatrosu da sahnelenecek oyuna gelirken seyircilere bilet yerine eşya getirmeleri konusunda çağrı yaptı.

İstanbul DasDas da Elazığ'a yardım için sanatseverlere çağrı yaptı. DasDas duyuruda "Mevsim koşulları nedeniyle önceliğimiz kışlık giysiler, nakdi bağış toplanmayacaktır, lütgen gıda malzemesi getirmeyin" denildi.

Sanat merkezi TOY İstanbul'da Elazığ merkezli meydana deprem sonrası İhtiyaç Haritası'nı desteklediğini duyurdu ve sanatseverlere yardımda bulunmaları konusunda çağrı yaptı.