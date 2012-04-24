Sanatçılar Taksim'de 'Şehir Tiyatroları' kararını protesto ediyor

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ve repertuar belirleme yetkisinin genel sanat yönetmeninden alınması üzerine sanatçılar Galatasaray Lisesi önünde kararı protesto etti

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda repertuarı belirleme yetkisinin genel sanat yönetmeninden alınarak, ikisi bürokrat yedi kişilik bir kurula verilmesi kararı sanatçılardan büyük tepki gördü. İŞTİSAN (İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği), bu kararı protesto etmek için Galatasaray Üniversitesi önünde bir basın açıklaması yapacak.

Halil Ergün, Genco Erkal, Fikret Kuşkan, Altan Erkekli, Zeliha Berksoy, Rutkay Aziz, Tarık Akan, Enver Aysever, Berkun Oya, Meltem Cumbul, Hasibe Eren, Sevinç Erbulak, Füsun Erbulak, Levent Tülek, Mustafa Alabora, Memet Ali Alabora gibi birçok sanatçı, herkesi “Özgür Sanatı Muhafaza Etmeye” çağırmak üzere protestoya destek verdi.

Bildiri İŞTİSAN ve birçok sivil toplum kuruluşu tarafından bugün İstanbul Galatasaray Lisesi önünde ve Türkiye'nin bütün illerinde aynı gün, aynı saatte okunacak.



Şehir tiyatroları krizi



Alınan ani bir kararla, İstanbul Şehir Tiyatroları yönetimi sanatçılardan alınarak belediyenin bürokratlarına devredilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tiyatro sanatçıları tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan kararı savunmuş, “Repertuarı geçmişte bir genel sanat yönetmeni belirliyordu. Şimdi bir kurul belirleyecek. 7 kişilik kurulun 2 üyesi bürokrat olacak. Daha demokratik, daha belirleyici ve beraber karar verebilecekler. Yani genel sanat yönetmeni yerine 7 kişilik heyet belirleyecek” demişti.

Bu süreçte Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşenil Şamlıoğlu ve 6 yönetim kurulu üyesi ile Kadir Topbaş'ın sanat danışmanı Kenan Işık istifa etmişti. Ayşenil Şamlıoğlu’nun yerine Hilmi Zafer Şahin atanmıştı.