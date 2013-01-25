Sanatçılar narkotik operasyonunda gözaltında

İstanbul'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 'Issız Adam' filmiyle tanınan Cemal Hünal, Çağatay Ulusoy, "Miss Turkey 2011" güzellik yarışmasında 2’nci olan Gizem Karaca, şarkıcı Cenk Eren, DJ Nuri Kösem, oyuncu Ergün Taş, Selen Katırcıoğlu, Can Yurtsevdi, oyuncu Yusuf Akgün, Ayşe Selin Boronkay'ın da yer aldığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında bazı tiyatro oyuncularının da olduğu öne sürüldü.

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