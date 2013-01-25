T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sanatçılar narkotik operasyonunda gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından yapılanoperasyonda 40 kişi gözaltına alındı

25 Ocak 2013 12:15

İstanbul'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 'Issız Adam' filmiyle tanınan Cemal Hünal, Çağatay Ulusoy, "Miss Turkey 2011" güzellik yarışmasında 2’nci olan Gizem Karaca, şarkıcı Cenk Eren, DJ Nuri Kösem, oyuncu Ergün Taş, Selen Katırcıoğlu, Can Yurtsevdi, oyuncu Yusuf Akgün, Ayşe Selin Boronkay'ın da yer aldığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında bazı tiyatro oyuncularının da olduğu öne sürüldü.

"Cemal Hünal, Çağatay Ulusoy, Cenk Eren" hakkında Tweetler

ETİKETLER

uyuşturucuaramaoperasyon

\r\n","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2013-01-25T12:15:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/sanatcilar-narkotik-operasyonunda-gozaltinda,222301","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/sanatcilar-narkotik-operasyonunda-gozaltinda,222301"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24