Sanatçılar Güler Zere'yi ziyaret etti

Kendilerini "tecride karşı sanatçılar" olarak tanımlayan bir grup sanatçı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından cezası kaldırılan Güler Zere'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü'ndeki ziyaret öncesinde açıklama yapan şair Ruhan Mavruk, Zere'yi görmek ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için hastaneye geldiklerini söyledi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mavruk, yönetmen Sırrı Süreyya Önder, İlyas Salman ile müzik grubu Grup Yorum üyesi Cihan Keşkek, Zere'nin cezasının kaldırılmasına ilişkin süreçle ilgili değerlendirmede bulunarak Adli Tıp Kurumu'nu eleştirdi.



Ziyaretin ardından açıklama yapan Mavruk, Zere'nin moralinin daha düzgün ve daha güçlü olduğunu ifade ederek, "Şu an rahat. Konuşuyor, duyuyor, oturuyor, şuuru açık. Şu an iyi. Umarım sıçrama engellenir ve tekrar sağlığına kavuşur" dedi.



Bu arada, Güler Zere'nin, hafta sonunda izinli olarak hastaneden çıkacağı belirtildi.