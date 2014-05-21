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Sanatçılar fahri denetçi olup madenlere baskın düzenleyecek

Soma faciasında yaşamını yitiren işçi ailelerini ziyaret eden sanatçı grubu tek tek not alarak maddi eksikleri tespit ettiler

21 Mayıs 2014 08:54

Yavuz Bingöl, Halil Sezai, Edip Akbayram, Mehmet Gümüş, Onur Akın, Öykü Gürman’ın da aralarında bulunduğu sanatçılar, Soma’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin acısını paylaşmak için ilçedeydi. Yavuz Bingöl, “Caydırıcılık olması, bu faciaların bir daha yaşanmaması için, bir sanatçı grubu ile kameralarımızı alıp bir anda madene baskın düzenleyerek incelemelerde bulunacağız. Gerçekleri karanlıklardan gün ışığına çıkaracağız.” dedi.

Soma’da maden şehitliğini ziyaret eden sanatçılar sonra Manisa’nın Bayat köyüne geldi. Ailelere taziyelerini ileten grup, ardından 11 işçinin toprağa verildiği İzmir’in Kınık ilçesindeki Elmadere’ye geçti. Şehitlerin evlerini tek tek dolaşan sanatçılar, eşleri, anne-babaları ve kardeşlerine başsağlığı diledi. Pelin Batu ve Öykü Gürman, dul kalan genç anneleri çocukları ile birlikte gördüklerinde gözyaşlarını tutamadı. Batu, köyde çocukların elini bir an olsun bırakmadı. Sık sık not alan Yavuz Bingöl ve Gonca Vuslateri, her evin maddi eksikliklerini tespit etti.

Sanatçı grubunu, Alevi dedesi Naci Yüksel ve Durmuş Yıldırım ile köylüler karşıladı. Yavuz Bingöl, bir sivil toplum platformu kurarak madenler için bir baskı unsuru oluşturacaklarını söyledi. Facianın boyutunun bu kadar büyük olduğunu bilmediklerini ve öğrendiklerinde şok geçirdiklerini anlatan Bingöl, “‘Yaşam odası yok’ diyorlar. Gerekirse yaşam odalarının oluşması için konser düzenleyerek, SMS ile destek olacağız, çeşitli etkinliklerle bu insanlarımıza sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı. Madenciliği meslek kaderi olmaktan çıkarmak gerektiğini hatırlatan Bingöl, bir sanat okulu açarak ve küçük organize sanayi bölgesi oluşturarak farklı meslek kollarına yönelinebileceğini dile getirdi. Bingöl, şehit ailelerine destek amacıyla haziran ayının son haftasında büyük bir konser vereceklerini ve gelirin tamamını şehit ailelerine bırakacaklarını aktardı. Köy meydanında sanatçılara açıklama yapan Alevi dedesi Naci Yüksel, bölgedeki tarım ve hayvancılığın bitirildiğini kastederek madenciliğe mahkûm edildiklerini ileri sürdü.

 

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