'Sanatçılar elini taşın altına koymalı'

T24 - Başbakan Erdoğan, kahvaltıda bir araya geldiği sanatçılara Demokratik Açılım’ı konuştu. Erdoğan, sanatçılara “Elinizi taşın altına koyun” diye seslendi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah aralarında Arif Sağ, Hüseyin Turan, İbrahim Tatlıses, Feryal Öney, Ali Şan, Hakan Peker, Ferdi Tayfur, Seda Sayan, Özkan Uğur ve Zerrin Özer'in de bulunduğu çok sayıda sanatçıyla Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde bir araya geldi.



Erdoğan, sanatçılardan "Demokratik Açılım" konusunda destek istedi.



Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



“Sanatçı bir açıdan da başklarının söyleyemediğini söyleyen kişidir. Sanatçı gönüle hitap edendir.



Söz uçar yazı kalır. Söz, ezgiyle ve duyguyla kaynaştığı zaman bin yılların ötesine ulaşacak kudrete sahiptir.



Sanatçı yaşadığı toplumun aynasıdır.



Kaderimiz tek bir dizede, tek bir türkü, tek bir şarkıda ortaya dökülebilir.



Sanatçılarımız bir adım öne çıksın, elini taşın altına koysun istiyorum.



Sizin türkü ve şarkılarınız sağır duvarları aşacak güce sahiptir.



Ne kurşun sesi ne de siyasi nutuklar sizin ezgilerinizi bastırmaya yetmeyecektir.



Yüreğinizi ortaya koyarak aydınlık yarınlara kavuşmayı sağlayacak olan sizlersiniz.



Sanatçılarımız bu toprakların aşkını, sevdasını anlatıyor.



İnsanları sınıflara ayırmak bizim kültürümüze sığar mı?



Sevginin ve hoşgörünün hakim olduğu dünyayı hep birlikte kurmak mümkün.



Türkiye'nin demokratik standartlarını yükseltmek istiyoruz.



Alevi vatandaşların sorunlarının çözümü için 7 çalıştay düzenledik. Roman vatandaşların sorunlarının çözümü için de adım attık.



Ülkemizde hiçbir kesim kendisini yalnız hissetmesin istiyoruz. Gökkuşağının renkleri gibi ahenk içinde yaşama zemini tesis etmek istiyoruz.



Terör sorunu çözüldüğünde ekonomik olarak atılım içine girilecektir. Doğu illerimiz de batı illerinin fırsatlarına sahip olsun istiyoruz.



Demokratikleşme konusunda çok köklü reformlarımız oldu. Tabu gibi görülen nice konu ve kavram serbestçe konuşuldu.



Kürtçe yayın yapılmaya başlandı, kıyamet koptu mu?



Terörle daha etkin mücadele için kamu güvenliği müsteşarlığını kuruyoruz. Taş atan çocuklar için yeni bir yasa tasarısını tartışacağız



Demokratikleşmeden korkmuyoruz, bedelini de ödemeye hazırız.



Türkiye’nin değişimine omuz vermenizi sizlerden rica ediyorum."







