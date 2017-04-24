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Dünya

Sanatçılar 'Brexit pasaportu' tasarladı

Brexit, geçen sene 23 Haziran'da oylandı

24 Nisan 2017 18:37

Mimari ve tasarım sitesi Deezen’ın açtığı Brexit Pasaportu Tasarım Yarışması sonuçlandı.  Finale kalan tasarımların sergileneceği yarışmada 1.000 paundluk ödül şairane olarak nitelendirilen tasarımıyla İskoç tasarımcı Ian Macfarlane’in oldu.

23 Haziran 2016'da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını ifade eden, Birleşik Krallık, İrlanda ve Milletler Topluluğu vatandaşlarının oy kullandığı ve "Birleşik Krallık AB üyesi olarak kalmalı mı, yoksa AB’den ayrılmalı mı?" sorusu yöneltilen referandumla birlikten ayrılma kararı çıkmıştı. Brexit süreci 29 Mart'ta başladı.

Sanatatak'ta yer alan habere göre Türkiye’den önce İngiltere bir referandum ile tarihi değiştirecek bir karara imza attı. Ne tesadüf ki yine yüzde 52’ye 48’lik sonuçla son bulan referandumda ülke AB’den çıkma kararı aldı. Deezen, gençlerin ve başkent Londra’nın büyük tepkisiyle karşılaşan ve tartışması hâlâ süren referanduma dair gayriresmî tasarım yarışması başlattı. Yarışmanın teması ise Avrupa Birliği öncesi pasaportuna dönen İngiltere’nin referandum sonrası pasaportu oldu.

Yarışmanın kazananı AB’nin bordo rengi pasaportunun yavaş yavaş solarak İngilizlerin eski koyu mavi pasaportuna dönüştüğü, geçiş aşamasını tasvir eden tasarım oldu. Jüri pasaportu, “şairane”, “güçlü”, “zarif” ve “müphem” sıfatlarıyla tanımladı.

Diğer adaylar da sergide

Macfarlane’in kazanan tasarımının yanında finale kalan tüm adayların tasarımları önümüzdeki ay Londra’daki Design Museum’da sergilenecek.

İkinci olan tasarım

Üçüncü olan tasarım

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BrexitİngiltereTeresa MayIan Macfarlanepasaport

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