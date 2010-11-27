Sanatçılar aldıkları ücretten sıfır atmış!

T24 - Ünlü sanatçıların KKTC’nin sanatçılardan vergi almaya başlamasının ardından aldıkları ücretleri düşük beyan ettikleri öne sürüldü...





KKTC’nin “kemer sıkma” politikaları kapsamında ülkede sahne alan sanatçılardan vergi almaya başlamasının ardından şarkıcıların beyanlarında değişiklik yaptığı iddia edildi. Ramazan Bayramı’nda otel otel gezen vergi memurları, 11 sanatçıdan sadece 55 bin TL gelir vergisi toplayabildi.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:







Bayramda sahne alan sanatçıların toplam gelir beyanı da 550 bin 176 TL oldu. Oysa yalnızca Ajda Pekkan ve Tarkan gibi sanatçıların Cratos Otel’de verdikleri konserler karşılığında 400’er bin TL alacağı açıklanmıştı. Milliyet’in ele geçirdiği vergi listesine göre Ajda Pekkan 83 bin 333 TL, Tarkan ise 83 bin 333 dolar aldığını beyan etti. Milliyet’e konuşan bir otel yetkilisi de sanatçıların aldıkları ücretlerin basına yansıyan oranlarda olduğunu, ancak “vergi denetimi” nedeniyle resmi evraklarda düşük gösterildiğini söyledi.







Liste Türkiye’ye gönderildi



Rakamları inceledikten sonra Milliyet’e konuşan KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar, “Sanatçıların gösterdiği oranlar çok düşük gözüküyor” dedi. Sanatçıların beyan listesinin Türkiye Maliye Bakanlığı’na gönderileceğini anlatan Tatar, “Vergi memurlarıma listenin Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla Ankara’ya gönderilmesi talimatını verdim. Türkiye ile yapılan karşılaştırmada, bir eksiklik görülürse, sanatçı bunun cezasını mutlaka ödeyecektir” diye konuştu. Tatar, ceza oranının “gerçek ücret” üzerinden belirleneceğini kaydetti.









