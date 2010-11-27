T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sanatçılar aldıkları ücretten sıfır atmış!

KKTC’nin sanatçılardan vergi almaya başlamasının ardından aldıkları ücretleri düşük beyan ettikleri öne sürüldü.

27 Kasım 2010 02:00

T24 - Ünlü sanatçıların KKTC’nin sanatçılardan vergi almaya başlamasının ardından aldıkları ücretleri düşük beyan ettikleri öne sürüldü... 


KKTC’nin “kemer sıkma” politikaları kapsamında ülkede sahne alan sanatçılardan vergi almaya başlamasının ardından şarkıcıların beyanlarında değişiklik yaptığı iddia edildi. Ramazan Bayramı’nda otel otel gezen vergi memurları, 11 sanatçıdan sadece 55 bin TL gelir vergisi toplayabildi.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:   

Sanatçılar aldıkları ücretten sıfır atmış!

Bayramda sahne alan sanatçıların toplam gelir beyanı da 550 bin 176 TL oldu. Oysa yalnızca Ajda Pekkan ve Tarkan gibi sanatçıların Cratos Otel’de verdikleri konserler karşılığında 400’er bin TL alacağı açıklanmıştı. Milliyet’in ele geçirdiği vergi listesine göre Ajda Pekkan 83 bin 333 TL, Tarkan ise 83 bin 333 dolar aldığını beyan etti. Milliyet’e konuşan bir otel yetkilisi de sanatçıların aldıkları ücretlerin basına yansıyan oranlarda olduğunu, ancak “vergi denetimi” nedeniyle resmi evraklarda düşük gösterildiğini söyledi. 
 


Liste Türkiye’ye gönderildi 

Rakamları inceledikten sonra Milliyet’e konuşan KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar, “Sanatçıların gösterdiği oranlar çok düşük gözüküyor” dedi. Sanatçıların beyan listesinin Türkiye Maliye Bakanlığı’na gönderileceğini anlatan Tatar, “Vergi memurlarıma listenin Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla Ankara’ya gönderilmesi talimatını verdim. Türkiye ile yapılan karşılaştırmada, bir eksiklik görülürse, sanatçı bunun cezasını mutlaka ödeyecektir” diye konuştu. Tatar, ceza oranının “gerçek ücret” üzerinden belirleneceğini kaydetti.





 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24