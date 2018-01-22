Sanatçı ve futbolcular, şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ı anacak

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda 5 koruma polisiyle birlikte şehit olan Ali Gaffar Okan, ölümünün 17\'nci yıl dönümünde, ünlü futbolcu ve sanatçıların katılacağı bazı etkinliklerle anılacak. Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci ve Mehmet Gönülaçar ile Berdan Mardini gibi sanaçı ve futbolcular, hazırladıkları videolarla Diyarbakır\'a geleceklerini duyurdu.

Diyarbakır\'da 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sıralarında koruma polisleri Mehmet Kamalı, Selahattin Baysoy, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Sabri Kün ile birlikte uğradığı suikast sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 17\'nci yıl döndümlerinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle yeniden anılacak.

Aralarında Fenerbahçe\'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, Beşiktaşlı ünlü futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaraylı Mehmet Gönülaçar ve Bülent Akın gibi futbolcu ve Berdan Mardini gibi sanaçıların aralarında bulunacağı ünlüler, 24 Ocak tarihinde Diyarbakır\'a gelecek. Anma törenine katılacak ünlü sanatçı ve futbolcular, daha sonra Gaffar Okan anısına düzenlenecek bir futbol maçı yapacak. Futbolcu ve sanatçılar, hazırladıkları bir video ile şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okan için düzenlenecek anma törenine katılacaklarını duyurdu.

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