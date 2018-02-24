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Sanatçı Türkay Altay hayatını kaybetti

Osman Yağmurdereli, Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy gibi Türkiye'de de çok sayıda sanatçı tarafından besteleri yorumlandı

24 Şubat 2018 16:56

Türk Halk Müziği bestekârı Devlet Sanatçısı Türkay Altay hayatını kaybetti. 

Osman Yağmurdereli, Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy gibi Türkiye’de de çok sayıda sanatçı tarafından besteleri yorumlanan, Devlet Sanatçısı Türkay Altay’ın ölüm haberini Onur Akay duyurdu.

Sanatçının ölüm nedenini ve cenaze bilgilerini de yazan Akay, “Türkiye onu ‘Bir Bir Biri Birilerine’ gibi birbirinden güzel eserlerin bestecisi olarak tanımıştı. Hem Türkiye’de hem Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk halk müziğine büyük emekler vermiş Devlet Sanatçısı Türkay Altay, bir süredir aşırı enfeksiyon nedeniyle Kıbrıs’ta hastanede tedavi görüyordu. Altay’ı dün, 23 Şubat Cuma sabahı 04:00 sularında kaybettik. Cenazesi, bugün 24 Şubat 2018 Cumartesi günü, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Hem Kıbrıs hem de Türkiye’nin başı sağolsun, mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Türkay Altay kimdir? 


‘Bir Bir Biri Birilerine’ gibi hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ta tanınan çok sayıda eserin bestecisi olan Devlet Sanatçısı Türkay Altay, uzun yıllar Mağusa Belediye Yurttan Sesler Topluluğu’nun şefliği görevini üstlendi. 

Aynı zamanda uzun yıllar KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sanat danışmanlığını da yapan ünlü besteci, Kıbrıs ve Türkiye’de Kıbrıs Türk halk müziğine uzun yıllar emek verdi.

Besteleri ise yine hem Kıbrıs’ta hem de Türkiye’de çok sayıda ünlü isim tarafından albümlerde ve sahnelerde yorumlandı.

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