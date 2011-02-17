-SANATÇI ROD STEWART'IN 8. ÇOCUĞU DÜNYAYA GELDİ LOS ANGELES (A.A) - 17.02.2011 - Rock müziğinin yıldızlarından İngiliz sanatçı Rod Stewart'ın 8. çocuğunun dünyaya geldiği bildirildi. Şarkıcının plak şirketi RCA'dan yapılan açıklamada, Stewart ve Lancaster çiftinin dün Aiden adını verdikleri ikinci oğullarının dünyaya geldiği, anne ile bebeğin sağlıklarının iyi olduğu belirtildi. 66 yaşındaki Rod Stewart ile karısı Penny Lancaster'ın ilk oğulları Alastair Wallace ise 5 yıl önce dünyaya gelmişti. Aiden, daha önce iki kez evlenen Stewart'ın 8. çocuğu.