T24 LogoT24 Logo
Dünya

SANATÇI ROD STEWART'IN 8. ÇOCUĞU DÜNYAYA GELDİ LOS ANGELES (A.A)

17 Şubat 2011 22:54

-SANATÇI ROD STEWART'IN 8. ÇOCUĞU DÜNYAYA GELDİ LOS ANGELES (A.A) - 17.02.2011 - Rock müziğinin yıldızlarından İngiliz sanatçı Rod Stewart'ın 8. çocuğunun dünyaya geldiği bildirildi. Şarkıcının plak şirketi RCA'dan yapılan açıklamada, Stewart ve Lancaster çiftinin dün Aiden adını verdikleri ikinci oğullarının dünyaya geldiği, anne ile bebeğin sağlıklarının iyi olduğu belirtildi. 66 yaşındaki Rod Stewart ile karısı Penny Lancaster'ın ilk oğulları Alastair Wallace ise 5 yıl önce dünyaya gelmişti. Aiden, daha önce iki kez evlenen Stewart'ın 8. çocuğu.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24