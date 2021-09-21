Tiyatrocu Orhan Aydın'a saldıran kişi serbest bırakıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) 12 Eylül'de İstanbul'daki mitinginde parti üyesi tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'a saldırıda bulunan şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

TKP'den konuyla ilişkin olarak yapılan açıklamada “Bu ikiyüzlü karar açıkça suçluyu korumaktır. Bu faşist saldırının sorumluları bellidir. Bu kirli, karanlık tetikçi derhal tutuklanmalıdır” denildi.

"Daha önce çok sayıda başka suç da işlemiş olan failin hiçbir tedbir alınmadan serbest bırakılmasının ne anlama geldiğini biliyoruz"

TKP'nin konuyla ilgili olarak yapılan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"12 Eylül’de Kartal’da üyemiz Orhan Aydın’a bir kafede yapılan kalleş saldırının faili bulundu. Kartal Emniyeti tarafından ifadesi alınan fail serbest bırakıldı. Bu ülkede binlerce insan AKP Genel Başkanını eleştirdiği için yargılanıp, tutuklanırken halkın sanatçısına alçakça saldıran kişi hiçbir adli kontrol kararı alınmadan serbest bırakıldı. Daha önce çok sayıda başka suç da işlemiş olan failin hiçbir tedbir alınmadan serbest bırakılmasının ne anlama geldiğini biliyoruz.

Bu iki yüzlü karar açıkça suçluyu korumaktır. Bu faşist saldırının sorumluları bellidir. Bu kirli, karanlık tetikçi derhal tutuklanmalıdır”