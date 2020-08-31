Sanatçı Mehtap Anıl hayatını kaybetti

Son 7 yıldır İBB Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren, Mahallenin Muhtarları dizisindeki Kemikkıran Kadriye rolü ile hafızalara kazınan tiyatro ve sinema sanatçısı Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kartal'daki Sanatçı Yaşam Evi'nin sakinlerinden, tiyatro ve sinema sanatçısı Mehtap Anıl, gece saat 01:05'te kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Birçok film ve dizide rol alan Anıl, Mahallenin Muhtarları adlı dizide “Kemikkıran Kadriye” karakteri ile ününe ün katmıştı.