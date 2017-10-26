Sanatçı İlham Gencer konser için Kanada'ya gitti

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) SANATÇI İlham Gencer, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser vermek için bugün Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Kanada\'nın Toronto şehrine gitti. \"Allah nazardan saklasın, 93 yaşındayım. 83 yıldır sahnedeyim\" diyen İlham Gencer, Kanada\'ya orada yaşayan Türklerin daveti üzerine gittiğini söyledi.

Atatürk Havalimanı\'nda basın mensuplarına konuşan caz müziğinin efsane ismi Kanada\'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir konser vereceğini söyledi. Gencer İsviçre, Almanya\'ya gibi ülkelerde Cumhuriyet bayramlarında konser vermek üzere gittiğini, Kanada\'da yaşayan Türklerin kendisine daveti üzerine şimdi de Toronto\'da konser vereceğini belirtti. Milli marşları söyleyen bir müzisyen olarak, Jön Türkler Derneği\'nden davet almanın kendisini sevindirdiğini kaydeden Gencer, \"Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tek konser vereceğim. Orada saat farkı yüzünden bayram 28\'inde kutlanıyormuş. Ayın 29\'unda da bayram merasimi oluyormuş. Benim için hakikaten büyük bir olay olacak. Çünkü Cumhuriyet bayramlarında bu kadar uzun İstanbul\'dan hiç ayrılmadım \" dedi.

CAZBESK DİYE BİR ŞARKIM ÇIKIYOR

Konser için özel smokin diktirdiğini, sevenlerinin karşısında her zaman şık olmaya özen gösterdiğini ifade eden İlhan Gencer, şöyle konuştu:

\"Allah nazardan saklasın, 93 yaşındayım. 83 yıldır sahnedeyim. Hepsinin de hocasıyım. Şimdi pek yakında \'cazbesk\' diye bir şarkım çıkıyor. Yani arabeskin önüne cazı koydum. Şarkının ismi \'Aşktan Anlayan Kalmadı\'\" dedi. Şarkıdaki aşkın vatan aşkı olduğunu belirten Gencer, \"Benim için en büyük aşk vatan aşkıdır. Vatanımdan şu anda ayrılıyorum. Geride sizler kalıyorsunuz. Benim için dua edin. Ben 88 yıldır sahnedeyim. Konserlerimin sayısını hatırlamıyorum. Beş yaşındayken Beyoğlu Saray Sinemasında konser verdim. Atatürk\'ün cenazesinde katana atlarının altında kaldım. Tam bir buçuk ay, Teşvikiye\'deki Sağlık Yurdu yoğun bakımında ölümden döndüm. Hala saçımın altında bir dikiş izi vardır. Cumhuriyetten ayrılmayın. Cumhuriyet her şeyin başıdır. Cumhuriyet olmasa demokrasi de olmaz, hükümet de olmaz, muhalefet de olmaz. Onun için ben cumhuriyet diyorum. Cumhuriyetin 94. yılı Türk milletine ve tüm dünya Türklerine başarılı ve hayırlı olsun.\"

Gencer, konuşmasından sonra basın mensuplarına poz verdi.

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