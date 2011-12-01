-Sanatçı Haluk Levent KKTC'de gözaltına alındı İZMİR (A.A) - 01.12.2011 - İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında sanatçı Haluk Levent, KKTC'de gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan 43 kişiden 14'ü sorgulanmalarının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 29 kişinin ise sorgusu sürüyor. Zanlıların, yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi. Operasyon kapsamında Haluk Levent de KKTC'de gözaltına alındı. Levent'in işlemlerinin ardından İzmir'e getirileceği öğrenildi.